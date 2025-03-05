В Забайкалье поймали хищника, державшего в страхе жителей села

В селе Красный Чикой дикая рысь была обнаружена и поймана во дворе жилого дома на улице Авиационной. Об этом сообщили в официальной группе Красночикойской станции по борьбе с болезнями животных в соцсети «ВКонтакте».
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