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"12 стульев" на Типанова: Кабаре, высокая мода и новый взгляд на классику

"12 стульев" на Типанова: Кабаре, высокая мода и новый взгляд на классику

Продолжительность: 2 часа с антрактом Режиссёр-постановщик: Андрей Носков Композитор: Сергей Кузьмин Художник по костюмам: Иван Коклюшкин Художник-постановщик: Ирина Воробьёва В ролях: Андрей Носков, Игорь Головин, Артём Буцук, Мария Рязанцева и другие О чём спектакль В основе сюжета лежит классический текст Ильи Ильфа и Евгения Петрова про то, как в 1920-х годах бывший дворянин Киса Воробьянинов вместе с лихим авантюристом Остапом Бендером пускаются на поиск гарнитура тёщи Кисы, в одном из стульев которого спрятаны бриллианты.

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