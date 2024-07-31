В Калуге пройдет IТ-смена для школьников

В Калуге с 1 по 14 августа пройдет IТ-смена для школьников, сообщили в правительстве региона. В центре одарённых детей "Сокол" соберутся ученики 8-11 классов из Калужской, Белгородской, Херсонской, Запорожской областей, ЛНР и ДНР.
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