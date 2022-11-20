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Муслим Салихов: «У меня отличная команда, я готов к большим боям»

Полусредневес UFC Муслим Салихов заявил, что готов к боям с соперниками из топ-15 дивизиона. «Я всегда стараюсь ярко выступить, а также всегда говорю, что могу еще лучше.

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