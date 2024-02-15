Роман Ротенберг прокомментировал споры о рекорде посещаемости «СКА Арены»

Тренер пообещал, что стадион установит мировой рекорд и согласно протоколу. Блогеры пытаются из зависти оспорить мировой рекорд посещаемости крытых хоккейных дворцов, установленный в воскресенье в матче‑открытии «СКА Арены» в Петербурге.
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