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ТАСС

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Российское общество "Знание" намерено развивать деятельность в Центральной Азии

Российское общество "Знание" намерено развивать деятельность в Центральной Азии

МАХАЧКАЛА, 10 сентября. /ТАСС/. Российское общество "Знание" намерено развивать свою деятельность в странах Центральной Азии, в частности в Киргизии, Таджикистане, Узбекистане и Казахстане.

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