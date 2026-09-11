Российское общество "Знание" намерено развивать деятельность в Центральной Азии

МАХАЧКАЛА, 10 сентября. /ТАСС/. Российское общество "Знание" намерено развивать свою деятельность в странах Центральной Азии, в частности в Киргизии, Таджикистане, Узбекистане и Казахстане.
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