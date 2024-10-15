Тренер "Вашингтона" об изменении позиции Овечкина: мы подкорректировали линию

Главный тренер "Вашингтон Кэпиталз" Спенсер Карбери рассказал, почему Александр Овечкин перед матчем с "Вегасом" тренировался на позиции правого форварда, отметив, что для россиянина это не будет проблемой, передает Russian Machine Never Breaks.
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