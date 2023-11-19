Надоело покупать средство для мытья посуды! Провёл эксперимент с мылом - результат удивляет до сих пор

У покупных средств для мытья посуды есть масса недостатков - цена, расход, вред для здоровья. В начале года у меня закончилось средство, и мне в голову пришел интересный эксперимент, по результатам которого я решил таки отказаться от этих покупных средств.
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