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Квартира, дом, дача

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Надоело покупать средство для мытья посуды! Провёл эксперимент с мылом - результат удивляет до сих пор

Надоело покупать средство для мытья посуды! Провёл эксперимент с мылом - результат удивляет до сих пор

У покупных средств для мытья посуды есть масса недостатков - цена, расход, вред для здоровья. В начале года у меня закончилось средство, и мне в голову пришел интересный эксперимент, по результатам которого я решил таки отказаться от этих покупных средств.

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