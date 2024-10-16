В Турции произошло землетрясение магнитудой 6 баллов

На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 6 баллов. Эпицентр находится в 44 км от города Малатья с населением около 441 тысяч человек и в 26 км от Баскиля, где проживает порядка 16 тысяч человек.
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