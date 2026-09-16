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Царьград

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США снимут санкции с белорусских компаний после переговоров в Минске

США снимут санкции с белорусских компаний после переговоров в Минске

Спецпосланник США Джон Коул объявил о снятии санкций с белорусских компаний «Лакокраска» и «Беллесбумпром» после встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Минске.

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