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Мощное видео штурма: наши бойцы врываются в окопы нацистов и по ним открывают массированный огонь

Впечатляющее видео штурма вражеских позиций продемонстрировал замначальника Росгвардии по ДНР и командир батальона «Восток» Александр Ходаковский.

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