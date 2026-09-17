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Скирмионные синапсы заработали при комнатной температуре: ИИ сможет потреблять в разы меньше энергии

Скирмионные синапсы заработали при комнатной температуре: ИИ сможет потреблять в разы меньше энергии

Получен предсказуемый и воспроизводимый сигнал, пригодный для аппаратных нейросетей Международная группа исследователей продемонстрировала искусственный синапс на основе магнитных скирмионов, работающий при комнатной температуре.

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