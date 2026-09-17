Скирмионные синапсы заработали при комнатной температуре: ИИ сможет потреблять в разы меньше энергии

Получен предсказуемый и воспроизводимый сигнал, пригодный для аппаратных нейросетей Международная группа исследователей продемонстрировала искусственный синапс на основе магнитных скирмионов, работающий при комнатной температуре.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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