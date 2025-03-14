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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Российские девушки очень красивые. Но самые красивые — черногорки». Хавбек «Акрона» Лончар о красоте

«Российские девушки, без сомнений, очень красивые. Возможно, не самые красивые в мире, потому что самые красивые — черногорки, но россиянки очень похожи на наших дам», — сказал черногорец Лончар.

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