Профессор Корякин: климакс нельзя существенно отсрочить

Менопауза наступает прежде всего из-за генетически обусловленного истощения резерва яичников. Доказанных способов заметно отложить ее нет, сообщил профессор, доктор медицинских наук Михаил Корякин, передает aif.
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