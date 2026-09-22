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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Богдан Карайчич: «Если бы не «Финал четырех», «Олимпиакос» мог бы четыре раза подряд выиграть Евролигу»

Богдан Карайчич, бывший ассистент Желько Обрадовича в «Партизане», высоко оценил стабильность « Олимпиакоса » в последние несколько лет и считает, что другие клубы Евролиги могут брать пример с греческой команды.

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