Харрис заявила о выполнении своих обязанностей после подтверждения победы Трампа

REUTERS/Evelyn Hockstein Действующий американский вице-президент Камала Харрис дала короткий комментарий представителям СМИ в Капитолии после официального подтверждения конгрессом победы Дональда Трампа на выборах президента в Соединенных Штатах.
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