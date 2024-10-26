Банк Lazard планирует запустить токенизированный фонд в сотрудничестве с Bitfinex

Lazard, глобальная финансовая компания с 175-летней историей, присоединяется к растущему числу традиционных финансовых институтов, которые начинают использовать технологию блокчейна для токенизации активов.
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