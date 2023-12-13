Это финиш: прощальные версии

Нельзя просто так взять и отправить в отставку популярный автомобиль. Производители нередко устраивают пышные проводы легендарным машинам, а в исключительных случаях яркого прощания удостаиваются отдельные модификации.
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