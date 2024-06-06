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Добрый Мир

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США толкают ВСУ на срочное контрнаступление: "Победа не важна, главное — убить много русских"

США толкают ВСУ на срочное контрнаступление: "Победа не важна, главное — убить много русских"

Коллаж Царьграда Самый влиятельный в Америке журнал о внешней политике Соединённых Штатов навязывает Зеленскому новую тактику в условиях нынешней войны, где победа не главное, а главное — вынудить русских пойти на перемирие.

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