США толкают ВСУ на срочное контрнаступление: "Победа не важна, главное — убить много русских"

Коллаж Царьграда Самый влиятельный в Америке журнал о внешней политике Соединённых Штатов навязывает Зеленскому новую тактику в условиях нынешней войны, где победа не главное, а главное — вынудить русских пойти на перемирие.
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