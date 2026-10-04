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Калужские новости

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Футболисты «Калуги» крупно проиграли «Родине-2»

Футболисты «Калуги» крупно проиграли «Родине-2»

Футболисты «Калуги» потерпели седьмое поражение в сезоне, уступив «Родине-2» со счетом 0:3 и оставшись на последнем месте в турнирной таблице.

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