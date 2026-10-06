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Калужские новости

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В Обнинске возбудили дело после травмы на мясокомбинате

В Обнинске возбудили дело после травмы на мясокомбинате

Механик-наладчик получил открытый перелом ноги, упав с лестницы во время врезания муфты в воздуховод на мясокомбинате.

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