«Круто берет с самых первых минут. Рискует началом гражданской войны»: эксперт о жестком решении Трампа

В США объявили чрезвычайное положение на южной границе. Туда были отправлены войска. Новый президент США Дональд Трамп решил с первых минут нахождения в Белом доме принимать жесткие решения, а также бороться с незаконной миграцией в стране.
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