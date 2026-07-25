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Царьград

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Второй за сутки: Румыния снова сбила беспилотник, залетевший со стороны Украины

Второй за сутки: Румыния снова сбила беспилотник, залетевший со стороны Украины

Румыния столкнулась с очередным нарушением своего воздушного пространства.В министерстве обороны страны сообщили, что истребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Румынии перехватил и сбил уже второй беспилотник в приграничной зоне с Украиной.

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