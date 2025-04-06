La Repubblica: Мифические миротворцы возьмут армию Зеленского в окружение Константин Ольшанский Фото: AP/TASS Франция и Великобритания настойчиво продолжают пробивать идею по отправке на Украину миротворцев.
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