Аналитики "Эксперт РА" выявили, что доля топ-10 банков в прибыли русского банковского сектора снизилась до 72% в первой половине 2026 года, благодаря росту доходов банков с 11-го по 50-е место и реализацией кредитных рисков лидеров.
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