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SpaceX не будет строить новые Crew Dragon, но корабли продолжат летать ещё много лет

SpaceX не будет строить новые Crew Dragon, но корабли продолжат летать ещё много лет

Компания увеличивает ресурс существующего флота до 15 полётов на корабль, параллельно готовя переход к Starship и сохраняя поддержку МКСSpaceX заявила, что не планирует строить новые пилотируемые корабли Crew Dragon, однако существующий флот продолжит выполнять миссии ещё многие годы.

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