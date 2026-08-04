SpaceX не будет строить новые Crew Dragon, но корабли продолжат летать ещё много лет

Компания увеличивает ресурс существующего флота до 15 полётов на корабль, параллельно готовя переход к Starship и сохраняя поддержку МКСSpaceX заявила, что не планирует строить новые пилотируемые корабли Crew Dragon, однако существующий флот продолжит выполнять миссии ещё многие годы.
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