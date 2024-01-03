Гарри Поттер в Карагандинском зоопарке: Юных умников приглашают на квест

Карагандинский зоологический парк подготовил интересное развлечение для юных карагандинцев. Седьмого января здесь пройдёт квест по мотивам романов о Гарри Поттере, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.
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