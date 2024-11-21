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PO: Зеленский предложил США вместе разрабатывать ресурсы на территории России

PO: Зеленский предложил США вместе разрабатывать ресурсы на территории России

Президент* Украины Владимир Зеленский предложил США совместно разрабатывать месторождения природных ресурсов на территориях, перешедших под контроль России, чтобы повысить свои шансы на расположение избранного президента Штатов Дональда Трампа, утверждает польское издание Portal Obronny.

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