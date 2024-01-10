Автоэксперт Васильев: большинство китайских авто неплохо работают в холода

Несмотря на то, что большинство китайских автомобилей показывают хорошую работу при низких температурах, существуют определенные нюансы, о которых рассказал автоэксперт Егор Васильев в беседе с агентством «Прайм».
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