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Автоэксперт Васильев: большинство китайских авто неплохо работают в холода

Автоэксперт Васильев: большинство китайских авто неплохо работают в холода

Несмотря на то, что большинство китайских автомобилей показывают хорошую работу при низких температурах, существуют определенные нюансы, о которых рассказал автоэксперт Егор Васильев в беседе с агентством «Прайм».

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