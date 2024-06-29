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Не давить и не надоедать. Кинолог рассказал, как подружить собаку с новой семьёй

Не давить и не надоедать. Кинолог рассказал, как подружить собаку с новой семьёй

Случается так, что уже взрослому животному нужно найти новый дом. Как это правильно сделать, рассказал кинолог.

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