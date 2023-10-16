Украина не должна стать для России Сектором Газа

Действительно, перефразируя классика, «весь мир — рынок, а люди в нем продавцы и покупатели». Любой субъект, отдельный человек или целая страна, должны предложить свой товар и найти на него своего покупателя.
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