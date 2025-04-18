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Свежие комментарии

  • elenaprekrasnaya2012
    Шикарное описание стилиста... Очень понравилось!Королевский стиль...

Казахстан возобновил выдачу ИИН для россиян

Казахстан возобновил выдачу ИИН для россиян

Снятие ограничений коснется только некоторых групп лиц, а не всех граждан России. В январе 2025 года Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана запретило открывать карты для нерезидентов страны, то есть без ИИН, на срок более 12 месяцев С 18 апреля и до конца года в рамках пилотного проекта ИИН вновь можно получить в посольстве и консульствах Казахстана в России.

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