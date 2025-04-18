Казахстан возобновил выдачу ИИН для россиян

Снятие ограничений коснется только некоторых групп лиц, а не всех граждан России. В январе 2025 года Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана запретило открывать карты для нерезидентов страны, то есть без ИИН, на срок более 12 месяцев С 18 апреля и до конца года в рамках пилотного проекта ИИН вновь можно получить в посольстве и консульствах Казахстана в России.