Казахстан возобновил выдачу ИИН для россиян

Снятие ограничений коснется только некоторых групп лиц, а не всех граждан России. В январе 2025 года Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана запретило открывать карты для нерезидентов страны, то есть без ИИН, на срок более 12 месяцев С 18 апреля и до конца года в рамках пилотного проекта ИИН вновь можно получить в посольстве и консульствах Казахстана в России.
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