Названа тема обсуждения спецпредставителя Трампа с европейскими чиновниками

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог по России и Украине Кит Келлог планирует обсудить с европейскими чиновниками их готовность взять на себя ведущую роль в развертывании сдерживающих сил.
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