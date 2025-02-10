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Названа тема обсуждения спецпредставителя Трампа с европейскими чиновниками

Названа тема обсуждения спецпредставителя Трампа с европейскими чиновниками

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог по России и Украине Кит Келлог планирует обсудить с европейскими чиновниками их готовность взять на себя ведущую роль в развертывании сдерживающих сил.

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