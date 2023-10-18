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Автоверсты

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Рассказываем, как правильно избавляться от старых автомобильных покрышек, не навредив природе, не получив штраф и не потратив на это денег

Рассказываем, как правильно избавляться от старых автомобильных покрышек, не навредив природе, не получив штраф и не потратив на это денег

﻿﻿Вне сезона на большинстве автомобилей пора менять обувку с «летней» на «зимнюю» или наоборот. Но для некоторых водителей это также время покупки новых шин, а также избавления от старых шин, отслуживших положенные 5-7 лет.

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