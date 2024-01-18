Цифровые проекты представила Новосибирская область на выставке «Россия»

Министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь в рамках Дня цифровизации на выставке «Россия» представил три уникальных цифровых проекта Как отметил министр, все разработки – это ключевые проекты в области цифровой трансформации, выполненные it-специалистами НГУ и Академпарка.
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