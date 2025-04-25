На границе Пакистана и Индии произошла перестрелка

Индийские военнослужащие заявили об обстреле пограничных постов со стороны Пакистана. Индия перекрыла подачу воды на реке Инд, а министр обороны Пакистана не исключил возникновения полномасштабного конфликта между двумя странами.
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