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На границе Пакистана и Индии произошла перестрелка

На границе Пакистана и Индии произошла перестрелка

Индийские военнослужащие заявили об обстреле пограничных постов со стороны Пакистана. Индия перекрыла подачу воды на реке Инд, а министр обороны Пакистана не исключил возникновения полномасштабного конфликта между двумя странами.

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