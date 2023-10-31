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Нетаньяху заявил о начале третьего этапа войны с ХАМАС

Нетаньяху заявил о начале третьего этапа войны с ХАМАС

Премьер-министр Израиля сообщил, что это означает расширение сухопутной военной операции «размеренными, очень мощными шагами»Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил о переходе к третьему этапу военной операции Израиля против ХАМАС.

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