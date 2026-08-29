Западный берег и сектор Газа: Восемь палестинцев получили ранения после того, как израильские поселенцы устроили беспорядки, забросали камнями и подожгли город Кусру в мухафазе Наблус на Западном берегу во второй половине дня на фоне продолжающейся осады города.
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