Почему Пугачева уехала из Москвы в другой российский город

Внезапное возвращение Аллы Пугачевой в Россию с Кипра вызвало много вопросов и спекуляций. Через считанные сутки после приезда на Родину, певица покинула свой замок в деревне Грязь и отправилась в Тверь на своем Rolls-Royce.
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