В РАН дали однозначную оценку методам Кашпировского: "Двух мнений быть не может"

Популярный в 90-е "целитель" вернулся к практике и зарабатыванию денег на доверчивых жителях России.Методы, применяемые Анатолием Кашпировским, в Российской академии наук назвали абсолютной лженаукой, отметив, что двух мнений здесь быть не может.
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