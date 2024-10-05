В РАН дали однозначную оценку методам Кашпировского: "Двух мнений быть не может"

Популярный в 90-е "целитель" вернулся к практике и зарабатыванию денег на доверчивых жителях России.Методы, применяемые Анатолием Кашпировским, в Российской академии наук назвали абсолютной лженаукой, отметив, что двух мнений здесь быть не может.