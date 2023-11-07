Журналист Кочубей об ударе ВСУ по Донецку: Киев не считает жителей ДНР за людей

Донецк пережил сразу три массированных обстрела ракетами HIMARS со стороны украинских войск. По последним данным, в результате разрушения одного из зданий погибли шесть жителей, восемь человек получили ранения различной степени тяжести.
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