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Журналист Кочубей об ударе ВСУ по Донецку: Киев не считает жителей ДНР за людей

Журналист Кочубей об ударе ВСУ по Донецку: Киев не считает жителей ДНР за людей

Донецк пережил сразу три массированных обстрела ракетами HIMARS со стороны украинских войск. По последним данным, в результате разрушения одного из зданий погибли шесть жителей, восемь человек получили ранения различной степени тяжести.

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