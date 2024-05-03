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Карлсон заявил, что США стоят за подрывом «Северных потоков»

Карлсон заявил, что США стоят за подрывом «Северных потоков»

Журналист назвал страну причастной к разрушению энергоснабжения ФРГ. Американский журналист Такер Карлсон, минувший зимой взявший интервью у президента России Владимира Путина, побеседовал с политическим советником премьер-министра Венгрии Балажем Орбаном и сделал ряд важных заявлений, связанных с НАТО.

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Гусаров Игорь
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