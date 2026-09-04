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Царьград

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Песков отказался объявить визит Уиткоффа и Кушнера в Москву

Песков отказался объявить визит Уиткоффа и Кушнера в Москву

Дмитрий Песков отказался подтвердить или опровергнуть информацию о возможном визите специальных представителей Президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву в ближайшие дни, озвученную телеканалом RT.

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