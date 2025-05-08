Глава МИД Венесуэлы рассказал о строительстве памятника к 80-летию победы в ВОВ

В Венесуэле появится монумент к 80-летию победы Красной армии в Великой Отечественной войне (ВОВ), так как Каракас чувствует необходимость отдать дать уважения миллионам погибших советских людей, которые спасли мир от самого страшного зла — нацизма и фашизма.