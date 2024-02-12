Психолог Савенков заявил о важности социальных навыков для достижения успеха в жизни

Доктор педагогических и психологических наук член-корреспондент Российской академии образования, директор Института педагогики и психологии образования Московского городского педагогического университета, профессор Александр Савенков выразил мнение, что для достижения успеха в жизни важно развивать социальный интеллект.
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