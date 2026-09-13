Случайно поймал момент: 15 кадров, от которых не оторваться

Жизнь то и дело подкидывает сцены, которые не придумаешь специально. Иногда достаточно просто вовремя нажать на кнопку, чтобы получить кадр, от которого сложно отвести взгляд.
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