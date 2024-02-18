Нападающий "Тампы" Кучеров продолжает лидировать в гонке бомбардиров НХЛ

Российский нападающий "Тампы-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров набрал один балл в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Флоридой Пантерз", который завершился крупным поражением "молний" со счетом 2:9.
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