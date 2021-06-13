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Азар о смехе после вылета из ЛЧ от «Челси»: «Зума и Менди даже не сказали ничего смешного. Понимаю, что навредил «Реалу»

Полузащитник «Реала» и сборной Бельгии Эден Азар высказался о скандальной ситуации, случившейся с ним после вылета мадридского клуба из Лиги чемпионов от «Челси» на стадии 1/2 финала.

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