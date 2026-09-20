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Татар-информ

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Нижнекамский драмтеатр покажет «Дом Бургана» на камаловской сцене

Нижнекамский драмтеатр покажет «Дом Бургана» на камаловской сцене

Гастроли Татарского государственного театра драмы им. Туфана Миннуллина пройдут в ТГАТ им. Камала с 26 по 28 сентября.

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