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Офис генпрокурора Украины отрицает причастность к подрыву «Северных потоков»

Офис генпрокурора Украины отрицает причастность к подрыву «Северных потоков»

Офис генерального прокурора Украины отрицает причастность Киева к подрыву «Северных потоков». «Не установлено никаких фактов, свидетельствующих о причастности к совершению этих противоправных действий государства Украина, его уполномоченных органов или должностных лиц», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

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