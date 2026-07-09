Офис генпрокурора Украины отрицает причастность к подрыву «Северных потоков»

Офис генерального прокурора Украины отрицает причастность Киева к подрыву «Северных потоков». «Не установлено никаких фактов, свидетельствующих о причастности к совершению этих противоправных действий государства Украина, его уполномоченных органов или должностных лиц», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.